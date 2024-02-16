劉燈鐘語中評：漁船事件或導致兩岸敵意上升

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月16日電（記者 方敬為）針對金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀2死意外，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，當前兩岸關係緊張加劇，雙邊沒有互信，無論法理或政治層面皆然，若後續無法妥適處理，恐怕兩岸的惡意螺旋會由此不斷攀升。



劉燈鐘認為，現在大陸漁船、漁民都在台灣“海巡署”手上，台灣方面可以在處置上加強跟中國大陸的協調作為，盡量避免過於強勢的做法，會是在現階段稍微緩和兩岸尖銳氣氛的方式，否則一旦兩岸進入某種相互較勁的行為模式，擦槍走火的機會不減反增，台海的安全也將面臨挑戰。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



台灣方面報導，台灣海巡艦2月14日在金門海域追逐越界大陸漁船，過程中導致漁船翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。針對後續相關效應，劉燈鐘表示，在當前兩岸關係緊繃嚴峻的態勢之下，本來單純的海上執法意外，很可能演變成政治事件，進而導致兩岸官方乃至於民間的敵意上升，恐怕成為影響台海區域和平穩定的負面因子。

