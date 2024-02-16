中評關注：盧秀燕延攬蔡壁如進團隊利弊難測

蔡壁如出任盧秀燕市府有給職顧問。（中評社 資料照） 中評社台中2月16日電（記者 方敬為）台灣民眾黨前“立委”、曾是主席柯文哲核心幕僚的蔡壁如獲中國國民黨台中市長盧秀燕延攬擔任有給職市政顧問，引起關注。由於台中市在2024“立委”選舉藍白合作成功，盧秀燕舉措被解讀是在替未來鋪路，倘若有意更上層樓，能藉此維繫與民眾黨的關係，只是蔡在白營內部有被邊緣化的跡象，且部分民眾黨支持者對盧拉攏白營人士，有“分化”的看法。整體利弊得失有待觀察。



2024“立委”選舉，蔡壁如投入台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），最終以7250票之差敗給民進黨蔡其昌，選後允諾會“留在台中”，過年前並被盧秀燕延攬入府，出任12職等市政顧問，月薪約新台幣10萬元起跳。國民黨與民眾黨未來在台中市的互動與合作，成為政壇焦點。



台中這次選舉被視為藍白合作的示範區，第一選區國民黨未提名參選人，禮讓蔡壁如挑戰尋求四連霸的蔡其昌，盧秀燕並親自擔任蔡壁如競選總部主委，助蔡壁如擴大藍白選票。蔡壁如投入選戰僅半年時間，不只空降還挑戰資深老將蔡其昌，雙方差距些微，讓蔡其昌陣營捏了把冷汗。而台中市“立委”選舉藍白合作效應也嘉惠到藍營選將，這次8席區域“立委”，國民黨拿下6席。



因此，盧秀燕延攬蔡壁如入府，政壇多解讀是有意延續藍白合作，保持與民眾黨的友善關係，未來倘若盧秀燕有意更上層樓，將是一大助力。不過理論上雖然如此，實際情況則有待商榷。



蔡壁如雖然是民眾黨創黨元老，過去也是黨主席柯文哲的心腹，在決策圈有所份量，但時過境遷，蔡壁如目前在白營內的話語權已大不如前，甚至有被邊緣化的跡象，蔡更在媒體專訪時直言，“若回去黨中央會死得很慘！”所以盧秀燕若要仰仗蔡壁如擔任藍白橋梁，效果可能打折。



此外，部分民眾黨支持者對於蔡壁如接任台中市政顧問，或者盧秀燕拉攏蔡壁如的做法不能認同，質疑蔡的黨性不堅，甚至盧有分化白營之嫌，相關舉措的雜音不少，蔡壁如加入盧團隊的優劣還需要時間驗證。