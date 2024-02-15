台中市長可能接班人　這兩人團拜王不見后

盧秀燕與江啟臣手持吉祥物向大家拜年。（台中市政府提供） 中評社台中2月15日電（記者 方敬為）台中市政府15日舉辦開工新春團拜，先後在西屯區市政大樓與豐原區陽明大樓舉行，值得注意的是，被視為中國國民黨內角逐2026台中市長熱門人選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔，分別出席不同場團拜，“王不見后”，兩人也是台中市8位區域“立委”當中唯二出席市府團拜的委員，格外引人關注。



國民黨台中市長盧秀燕15日先後在西屯區市政大樓、豐原區陽明大樓主持新春團拜，向市府同仁拜年，肯定市府團隊的努力，讓台中市在施政滿意度、市民光榮感皆勇奪六都第一！



盧秀燕在西屯區市政大樓的團拜場合，特別邀請與會的楊瓊瓔上台致詞，兩人並一同自祥獅口中接下鳳梨與菜頭，象徵台中市政昌隆。楊瓊瓔強調，她曾擔任台中市副市長，以台中市政府為榮，以曾是盧秀燕市府團隊的一員為榮。



盧秀燕隨後移至豐原區陽明大樓主持新春團拜，江啟臣選擇出席該場團拜活動，並在盧秀燕的邀請下上台致詞表示，他代表民意機關參加市府開春拜年，感謝市府團隊過去一年的辛苦，期待今年台中施政發展“龍”總順，未來在“立法院”如有能為市府爭取的建設或經費，他一定不遺餘力，相信台中市政會越來越好。



楊瓊瓔、江啟臣被視為盧秀燕的熱門接班人，兩人王不見后，又是台中市8位區域“立委”當中唯二出席市府團拜的委員，頗有互別苗頭意味。