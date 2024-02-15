日本IT技術人員年收入跌至全球第26位

中評社香港2月15日電／共同社15日從日本人材派遣公司Human Resocia（東京）的2023年版調查結果獲悉，全球IT技術人員平均年收入排名中，日本以36,061美元排在第26位。與上年調查相比，排名下跌了6位。瑞士以102,839美元居首，美國以92,378美元位居第二，日本大幅落後。



在生成式人工智能（AI）普及等背景下，IT需求增加，全球技術人員的薪金上漲，但日本的漲薪勢頭較弱。調查負責人指出：“即使剔除日元貶值的影響，日本在薪金方面的優勢也減退了。日本的魅力降低令人擔憂。”



從不含日元貶值影響的以當地貨幣計算的平均年收入增長率來看，日本較上年增長0.4%，陷入低迷。另一方面，美國增長3.6%，中國大增16.9%，法國增長3.8%，德國增長2.6%。



在獲得了數據的109個國家和地區，IT技術人員估算有2680.5萬人，較上年增加13.3%。按國家來看，最多的美國有445.1萬人，印度以343.1萬人位居第二，中國以328.4萬人位居第三。日本則以144萬人位列第四。



Human Resocia基於國際勞工組織（ILO）、經濟合作與發展組織（OECD）的統計數據等進行了彙總。