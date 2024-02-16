凌濤：台官方卡赴陸旅行團是意識形態作祟

國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月16日電（記者 盧誠輝）針對台官方在春節前突然宣布赴大陸旅行團喊卡，中國國民黨桃園市議員凌濤認為，這是民進黨意識形態作祟的結果，在台灣整體旅行業者不是那麼景氣的情況下，不但沒有發紅包給大家，反而還沒收這個紅包，這是全民都看在眼裡的事實。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



從越南富國島旅客在春節期間慘遭丟包，就可看出是台灣整體旅行業不景氣的縮影！凌濤指出，在台灣旅行業者不景氣的情況下，民進黨政府卻還在春節前夕無預警終止赴陸旅行團，造成很多旅行業者與商家的經濟活動受到嚴重衝擊，這對台灣旅行業者無疑是雪上加霜。



凌濤認為，這正是民進黨意識形態作祟的結果，賴清德既然已經當選，就應該要站在台灣人民的立場好好想想，人民需要的是一個能照顧台灣民生經濟的新政府，而不是只會意識形態作祟，不斷操作抗中保台的賴清德政府！



凌濤強調，兩岸無論是在經濟層面、觀光發展或文化推廣上，賴清德都應該要穩健的帶給台灣更多發展的機會，而不是繼續走回民進黨的老路，讓兩岸走向兵凶戰危的絕境。



針對陸漁船14日在金門海域遭驅離釀2死一事，凌濤認為不應該苛責在第一線執勤的“海巡署”同仁，而是要追究民進黨政府為何讓兩岸這8年來始終不對話與不相往來，如果兩岸能有彼此善意的溝通與對話，就能夠有更多解決爭端與衝突的機制，也才能有效避免類似的失控事件或擦槍走火的意外發生。



凌濤呼籲，即將在520上任的賴清德，應體認台灣人民的需求與兩岸關係的現況，讓全民在龍年對新政府能有所期待，而不是在龍年一開始就沒收全民的紅包，讓旅行業者措手不及與雪上加霜，更不該讓在台灣海峽第一線執勤的同仁陷入險境。

