日本名義GDP跌至全球第四　連續兩季負增長

中評社香港2月15日電／共同社報導，日本內閣府15日發佈了2023年四季度（10～12月）國內生產總值（GDP、季節調整值）初值，剔除物價變動因素後的實際GDP比上季度下滑0.1%，換算成年率為減少0.4%。這是連續兩個季度呈現負增長。儘管企業業績出色的利好材料推動股價攀升至歷史性高水平，但物價上漲拖累家庭經濟，個人消費持續低迷。顯示國家經濟規模的名義GDP方面，2023年為591.482萬億日元。據內閣府稱，換算成美元為4.2106萬億美元，被德國反超，跌至全球第四。



名義GDP的金額創下歷史新高，較上年增長5.7%，是反映物價上漲的1991年以來最大增幅。GDP跌出全球前三，是受到了日元兌美元貶值、德國物價上漲勢頭超過日本等影響。若日本在全球經濟所佔份額繼續縮小，恐將導致國際上的話語權降低。2023年實際GDP較上年增長1.9%，金額達到558.7156萬億日元（約合人民幣26.75萬億元），創下新高。



市場許多預測認為四季度實際GDP換算成年率或增長超過1%，而事實卻相反，呈現負增長。從各項目來看，個人消費較上季度減少0.2%，連續3個季度環比下滑。服裝和在外就餐呈現低迷。暖冬似乎影響了冬季衣物的銷售。



設備投資減少0.1%，住宅投資減少1.0%，公共投資也減少0.7%。出口方面因知識產權使用費等增加，增長2.6%，進口方面增長1.7%。



GDP貢獻度方面，個人消費等“內需”為負0.3個百分點，出口減去進口的“外需”為正0.2個百分點。



四季度名義GDP環比增長0.3%，換算成年率為增長1.2%。



換算成美元的2023年名義GDP首位和第二仍是美國、中國，升至第三的德國金額為4.4561萬億美元。