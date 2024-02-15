俄別爾哥羅德遭烏克蘭襲擊　死亡人數升至6人

中評社香港2月15日電／俄羅斯衛生部部長助理阿列克謝·庫茲涅佐夫表示，俄羅斯別爾哥羅德遭烏克蘭導彈襲擊，造成至少6人死亡，包括一名兒童。



衛星通訊社消息，他指出：“烏克蘭武裝部隊對別爾哥羅德的一家商場炮擊導致6人死亡，其中包括1名兒童；另有4名兒童在內的17人不同程度受傷。”



別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫•格拉德科夫此前稱，在烏軍導彈對別爾哥羅德的襲擊中，5人死亡，包括一名兒童，另有18人受傷。



俄羅斯外交部發言人瑪麗婭•扎哈羅娃表示，俄羅斯將把基輔政權在別爾哥羅德再次實施恐怖主義的行為提交包括聯合國安理會在內的國際組織審議。



早些時候，俄羅斯國防部表示，莫斯科時間2月15日12時30分（北京時間17時30分）左右，俄羅斯防空系統在別爾哥羅德州上空擊落烏克蘭14枚“吸血鬼”火箭彈。



12月30日，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，烏軍對別爾哥羅德市市中心進行了炮擊。據官方消息，截至北京時間31日13時30分，烏軍的炮擊共造成24人喪生，108人受傷。當地37棟居民樓、453套公寓、3棟私人獨戶住宅和7座社會設施不同程度受損。



據俄羅斯國防部通報，俄軍防空系統攔截了“赤楊”導彈和大部分的“吸血鬼“多管火箭炮的彈藥，被擊落的幾枚火箭和集束彈藥落到了別爾哥羅德市中心。俄軍方表示，如果別爾哥羅德被集束彈藥直接擊中，當地居民的傷亡會更嚴重。俄國防部稱將對此次襲擊予以回應。



自2022年4月11日以來，別爾哥羅德州整個地區的恐怖主義危險級別被上調至高（黃色）級別。這一必要措施是俄烏邊境局勢惡化以及烏軍在邊境地區活動增加所致。烏克蘭與別爾哥羅德州的邊界長度為350公里。