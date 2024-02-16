李允中語中評：漁船事件使兩岸關係再添波瀾

金門大學和平研究中心特約研究員、前中國國民黨行管會副主委李允中。（中評社 資料照） 中評社台北2月16日電（記者 楊騰凱）一艘大陸船隻14日為躲避台“海巡署”查緝而翻覆，造成兩人死亡的意外。金門大學和平研究中心特約研究員李允中向中評社表示，繼年前大陸取消M503航線飛行偏置及台灣方面頒佈赴陸旅遊團禁令，剛過完年後又發生不幸的漁船事件，兩岸關係再添波瀾。



李允中指出，民進黨賴清德當選後，兩岸的“敵意螺旋”明顯開始上升，這次漁船事件不見台灣方面有任何“人道關懷”表示。若類似的事件再發生一兩次，很可能為已惡化的兩岸關係再添變數。5月20日賴就職前，兩岸關係有“山雨欲來風滿樓”之感。



李允中為英國杜倫大學（University of Durham， UK）政府及國際事務博士，曾任國民黨行管會副主委，以及中國醫藥大學、逢甲大學助理教授，也曾任“立委”丁守中法案助理，現為金門大學和平研究中心特約研究員。



根據台灣方面的報導，一艘自大陸福建出海的船隻，14日下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速離開，因速度太快又急轉彎翻覆，船上四人落海，台灣海巡人員救起四人，其中兩人送醫不治。

