中評關注：兩岸衝突頻傳　賴清德考驗大

賴清德520才上任，兩岸關係事件卻頻傳，兩岸惡意不斷攀升。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）賴清德5月20日才上任，但“交通部觀光署”春節前宣布禁大陸旅行團，接著又發生台灣“海巡署”追逐在金門捕魚的大陸漁船，造成兩名大陸漁民死亡意外。兩岸惡意螺旋逐漸往上攀升，不用等到賴清德上台，兩岸關係就急轉直下，賴清德上任能對兩岸關係提出緩解方案嗎？



賴清德當選後，首先是諾魯斷交，接著大陸又宣布取消M503航路飛行偏置，模糊化“海峽中線”，這是大陸對於民進黨執政的施壓。但賴清德還沒有上任，就已經先拋出停止6月之後招攬赴大陸旅行團，這已代表賴清德上任之後對大陸態度，採取的是“硬碰硬”。



“海巡署金馬澎分署”14日在金門發現一艘大陸漁船越界，執法期間對方蛇行拒檢並導致船隻翻覆，2名大陸漁民死亡，這此事件讓大陸官方、民眾都對台灣“海巡署”執法過當不滿。雖“海巡署”認為執法過程沒有不法，但這涉及兩條人命，大陸方面會這麼憤怒，可以理解。今天若是立場對調，死的是台灣漁民，想必台灣方面也一定是官、民槍口一致對外。



從“觀光署”停止旅行社招攬團客到大陸，加上發生金門漁船事件，兩岸之間的惡意不斷攀升。雖然賴清德並未對金門漁船事件發表言論，但親近賴清德的“立委”們都力挺“海巡署”，認為是大陸漁民越界撈捕，還批評是大陸放縱，才讓大陸漁民越界捕撈。從親賴“立委”的說法，就可知道賴對於兩岸事件處理，少了一點人情味。而會有意外發生，也是因民進黨執政之後，兩岸關係惡化導致，這些負面事件都會逐漸累積、堆疊，造成兩岸僵局難以化解。



蔡英文在2016年上任之前，大陸方面還聽其言、觀其行，等到蔡英文就職演說之後才出手應對，但賴清德當選，顯然已經沒有緩衝期，大陸對賴不耐煩，對賴拋出許多動作，考驗賴的回應。而目前看起來，賴清德顯然也不想忍了，從禁止團客到大陸，再到“海巡署”在金門強行對大陸漁船執法，導致大陸漁民死亡。兩岸關係不用等賴上台，已經往惡劣的方向發展，兩岸關係會不會擦槍走火？現在看起來真的樂觀不起來。