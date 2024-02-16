推進新型工業化是一個系統工程，要把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，加快構建有利於推進新型工業化的基礎設施和產業體系，培育一批世界級先進製造業集群，加快製造強國建設。 中評社北京2月16日電／以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央從黨和國家事業發展全局出發作出推進新型工業化的重大戰略部署，推動中國新型工業化邁出堅實步伐。新時代新征程，需立足新發展階段，深刻把握推進新型工業化的基本規律，積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程。特別是要堅持系統觀念，將新型工業化與提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、加快科技創新、建設全國統一大市場等統籌推進，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。



經濟日報發表綜合開發研究院(中國•深圳)院長助理、數字經濟與全球戰略研究所所長曹鐘雄文章表示，工業化是現代化的前提和基礎。我們推進新型工業化，必須正確認識所處的歷史方位和發展階段，明晰新發展階段對中國工業發展和工業化進程提出的新要求。中國已建成門類齊全、獨立完整的現代工業體系，成為全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，製造業總體規模連續多年位居世界第一，有力支撐了經濟社會發展。同時也要看到，在工業規模不斷擴大的基礎上，產業鏈供應鏈韌性和安全水平還有待提升，一些關鍵核心技術面臨“卡脖子”難題。工業發展面臨從以簡單的擴量為主向量質齊升轉變的挑戰，中國正處於從工業大國向工業強國邁進的重要關口。這就要求我們把握新發展階段的特徵要求，以新發展理念為引領推進新型工業化，向生產技術的創新、生產組織方式的變革、產業結構的調整、區域布局的優化等多維度、深層次、高水平方向邁進。



縱觀全球數百年工業化歷程，工業始終處於大國經濟發展的核心地位。對中國而言，新型工業化是信息化、城鎮化、農業現代化的重要支撐，也是推進中國式現代化的重要驅動力量。新型工業化不僅要解決中國工業大而不強、全而不精的問題，還要做好實現製造業高端化、智能化、綠色化轉型的大文章，發展先進製造、高端製造、智能製造。特別是要以新型工業化的新思維、新方法，推動形成有利於人與自然和諧共生的生產方式，引領帶動經濟、科技、社會、文化全方位變革升級，在中國特色新型工業化道路上不斷破解發展難題、厚植發展優勢、增強發展動能。

