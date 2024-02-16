加快形成和發展新質生產力 推動高質量發展

中評社北京2月16日電／以新質生產力打造發展新優勢、贏得發展主動權，是推動高質量發展的大勢所趨，也是抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的必然要求。2024年開年之際，中共中央政治局就扎實推進高質量發展進行了第十一次集體學習。會議強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。



中國經濟網發表山東社會科學院政策研究室助理研究員、專欄作者張勝磊文章表示，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。相比於傳統生產力，新質生產力意味著生產力的顯著提升。



過去，中國經濟增長長期依靠在勞動力、自然資源等要素禀賦方面的優勢。這樣的發展模式下，產品附加值、產業專業化程度均較低，容易陷入比較優勢陷阱。而且，以傳統要素投入產生的規模經濟，也高度依賴對外開放所形成的外部需求。隨著中國產業結構轉型、人口結構變化，傳統要素投入存在邊際收益遞減，再加上要素成本上升、需求不足、國際經濟發展失衡等問題交織，以前的老路已經行不通了。衹有加快發展新質生產力，走創新驅動的高質量發展道路，才能滿足當下培育和發展新動能的需要，在未來贏得戰略主動。



文章指出，近年來，以數字化、智能化、網絡化為主要特點的新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑國際競爭格局。全球科技創新進入了空前密集活躍期，科技力量對於國家命運、經濟社會發展和民生福祉的影響範圍之大、程度之深前所未有。世界各國紛紛加速重大科技創新成果向現實生產力的轉移轉化，全球產業鏈供應鏈格局和競爭邏輯發生巨變，並逐漸呈現出本土化、區域化和短鏈化等趨勢，產業鏈供應鏈不暢甚至中斷的現象時有發生。面對這些問題，我們需要向高質量發展要答案。



文章指出，當前，中國正向著全面建成社會主義現代化強國的戰略目標邁進，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，而發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。



這就要求我們準確把握發展新質生產力的核心要素，充分發揮創新驅動作用，加快科技創新催生新產業、新模式、新動能。必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，培育發展新質生產力的新動能。



要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系。還要深化經濟體制、科技體制等改革，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，建立高標準市場體系，創新生產要素配置方式，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動。



文章強調，在全面建設社會主義現代化國家的偉大征程中，我們要下好發展生產力的先手棋，需要加快形成和發展新質生產力，增強發展新動能，構築發展新優勢，為扎實推動高質量發展、實現民族復興偉業提供堅實有力的支撐。



