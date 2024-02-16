中評鏡頭：走進福建土樓博物館感受客家精神

福建土樓博物館（中評社 盧哲攝） 中評社永定2月16日電（記者 盧哲）福建省龍岩市永定區位於福建省西南部，是“客家故里”、純客家縣，也是客家人重要的聚居地和集散地之一，客家文化在這裡處處彰顯。位於區內的福建土樓博物館，就是頗具代表性的地標之一。



龍年新春，中評社記者來到位於永定客家博覽園內的福建土樓博物館。進入廣場，遠遠即見五鳳樓造型建築。據介紹，福建土樓博物館是世界文化遺產專題博物館，也是重要的客家文化展示交流、研究和傳習中心，是中國華僑國際文化交流基地和海峽兩岸交流基地。



為充分展示土樓元素，福建土樓博物館外觀採用了客家土樓中最恢弘精美的五鳳樓造型。博物館占地面積4288m²，建築面積10692.7m²，展廳面積4320m²，文物庫房面積568m²。館內常設陳列名為“客家夢·土樓情”，包括序廳、文化瑰寶、源遠流長、薪火相傳、夢中故土和守望家園6個部分。整個展覽以福建土樓為主線，突出土樓與客家的關係，展示了土樓高超的建築技藝和豐富多彩的客家土樓文化，深入詮釋了世界遺產委員會的評價——“世界上獨一無二的集居住和防禦功能於一體的山區民居建築的福建土樓，體現了聚族而居之根深蒂固的中原儒家傳統觀念，體現了聚集力量、共禦外敵的現實需要。同時，土樓與山水交融、與天地參合，是人類民居的傑出典範”。館內還設立了“土樓與煙草專題陳列”，展示福建煙草種植與生產的發展，重點展示永定條絲煙的輝煌，以及和世界文化遺產福建土樓（永定）的重要關係。



客家是漢族中一支重要的民系，歷史上中原漢人因戰亂和災害等，曾有5次大規模的南遷，唐末宋初在閩、粵、贛邊區形成客家民系。由於朝政腐敗、社會動亂，群盜四起，給從異地陸續遷來永定開墾創業的永定客家先民帶來了巨大的艱難險阻，迫使分散在偏僻山區的他們不能不沿襲中原祖先居住過的城堡形式，並且融合了當地的文化，發明、創造了以生土夯築而成的集聚族而居、安全防衛等功能於一體的土樓，並隨著經濟、社會的發展，不斷創新。土樓客家人聚族而居的生活方式，進一步強化了以家族血緣倫理為基本原則的社會體制。而永定就是世界文化遺產“福建土樓”的發源地和核心分布區。