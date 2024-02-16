快評：綠營煽火鼓動情緒　漁船事件難善了

中評社快評／福建一艘漁船14日下午在金門海域被台方驅離致2人死亡，民進黨及其側翼不僅沒有表達該有的哀傷與歉意，還刻意煽火、鼓動情緒，攻擊陸方“放縱、做賊喊抓賊”。綠營持此態度，漁船事件將難善了。



漁船事件是一起惡性事件，大陸方面正在密切注視台方的後續處理，準備措施因應。國台辦14日已就事件向台方表達強烈譴責，提出強烈要求，可歸結為三點，包括查明事件真相、協助處理善後、杜絕此類事件再度發生。



台灣很多人對漁船事件的後續發展表達擔憂，猜測大陸可能出手反制的措施。聯合報15日報導，金廈之間有一條“隱形的線”，跟“海峽中線”一樣，是兩岸間的默契之線。2022年8月時任美國眾議院議長的裴洛西訪台後，“海峽中線”已不再存在；金門人士擔心，金廈間的“禁限制水域線”未來也可能不再存在。



前“立委”蔡正元認為，台灣海警船一直都可以跨越“海峽中線”到金門復國墩海域執法，如果大陸下令接手這片海域的管轄權，同時不准台灣的海警船過“海峽中線”，更不准台灣海警船到金門海域；甚至有樣學樣，大陸的海警船也開到澎湖海域或基隆海域執法，兩岸是不是就要沒完沒了？



多年以來，大陸方面為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，在沿海設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等幫助。對於台灣“海巡署”針對大陸漁民在台灣海峽傳統漁區作業進行的追捕行動，大陸常保持克制忍讓。



民進黨及其側翼刻意煽火、鼓動情緒，不利漁船事件的後續處理、解決。追捕而造成兩條人命，真相為何，台方必須公開透明講清楚，給出完整的交代。台方若再以粗暴危險方式對待大陸漁民，必然挑動大陸民間情緒，引發嚴重後果。