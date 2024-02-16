推動房地產融資協調機制落地

中評社北京2月16日電／2023年以來，因房地產市場供求關係發生重大變化，並受國內外多重因素叠加影響，住房交易恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的過程。新房和二手房交易總量實現正增長，住房總需求保持平穩。



經濟日報發表中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長、研究員柴強文章介紹，中央經濟工作會議強調，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求。近日，住房和城鄉建設部、國家金融監管總局聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，明確由城市人民政府建立房地產融資協調機制。由城市房地產融資協調機制提出可給予融資的房地產項目名單，提供給金融機構。金融機構評估後，分類給予融資支持。



文章分析，這項機制的建立，不同於以往金融機構和房地產開發企業直接對接推進融資，在具體落地實施上有較大創新。



一是以城市為單元建立協調機制。中國房地產市場是以城市為單元的市場，區域性特點突出，這也決定了各項政策措施要因地制宜、因城施策。城市房地產融資協調機制充分發揮了城市人民政府牽頭協調作用，體現了因城施策原則，多部門協同使得政策推行更順暢。



二是以項目為載體給予融資支持。房地產企業集團公司出現債務風險，不代表其所有的房地產項目都有風險。目前一些金融機構對此不加區分，一致性收縮房地產融資。建立房地產項目融資白名單，融資支持載體從企業轉到項目，可以對集團公司債務風險和項目公司開發運營風險進行有效區分，避免了金融機構對債務違約房企的所有項目搞“一刀切”。



三是貸款資金封閉管理支持開發建設。在貸款管理方面，明確要求資金封閉管理，嚴防信貸資金被挪用於購地或其他投資。這確保了資金用於項目的開發建設，在保證貸款資金安全的同時，也避免了企業產生借機融資擴張的衝動。



這項機制還提出，對不同情況的項目，要分類給予融資支持。對於正常開發建設的項目，重點要“快”支持，通過建立授信綠色通道，加快審貸，盡快實現資金支持；對開發建設暫時遇到困難的項目，重點要“穩”支持，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。對暫時遇到困難的項目給予融資支持，是這次政策的關鍵所在。這意味著針對供給側的融資需求政策力度較以前有所加大，將更加精準支持房地產開發企業合理項目融資需求，防範項目交付風險。



文章指出，城市房地產融資協調機制的建立，有助於更好滿足房地產企業合理融資需求，保障房地產項目正常開發建設，防範在建項目停工、逾期交付，切實維護購房人合法權益，有效打消購房人顧慮，提振市場信心。在中國經濟回升向好的大背景下，人民群眾希望住上更好的房子，未來仍有較大的住房需求。隨著保交樓工作扎實推進、房地產融資支持政策落實落地、房地產風險穩妥處置化解，新房市場預期將進一步修復，新房銷售規模也有望逐漸企穩回升。





