深化改革形成新型生產關係

中評社北京2月16日電／加快形成新質生產力，既是發展命題，也是改革命題。習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。把科學部署落實為實際行動，就要堅持創新驅動發展戰略，不斷調整生產關係，推動體制機制變革，以改革創新為推進中國式現代化提供持久動能。



生產力是推動社會進步最活躍、最革命的要素。改革開放以來，我國經濟社會發展取得重大成就，根本原因就是我們自覺通過調整生產關係激發社會生產力發展活力，自覺通過完善上層建築適應經濟基礎發展要求，讓中國特色社會主義更加符合規律地向前發展。我們進行經濟體制改革，進行政治體制、文化體制、社會體制、生態文明體制和黨的建設制度改革，都是出於這個目的。



新質生產力同新興產業、未來產業關聯緊密，體現生產力演化能級躍遷，涉及技術含量高、發展前景廣闊、有利於創新驅動發展的新領域，是科技創新在物質生產中發揮主導作用的生產力。其特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力，尤其需要與之匹配的科學機制、相適的發展環境。



將改革進行到底，始終是推動新時代高質量發展的重大課題。健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，推動有效市場和有為政府更好結合；加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，打破行政性壟斷和地方保護；深化要素市場化改革，健全要素參與收入分配機制……衹有通過進一步全面深化改革，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，讓各類生產要素順暢流動和高效配置到新質生產力領域，才能加快提升我國的全要素生產率，加速形成發展新質生產力的競爭新優勢。



創新之道，唯在得人。我國原始創新能力還不夠強，人力資本支撐不足，尤其是實現科技創新顛覆性突破的領軍型人才還高度缺乏。這就要求探索多元化的人才培養模式，加快培養儲備與戰略性新興產業、未來產業發展相適應的復合型專業人才和急需人才；加快轉變人才管理職能和辦法，向用人主體放權，使各方面人才各得其所、各盡所能、各展其長；發揮多元評價主體作用，加快建立科學化、社會化、市場化的人才評價制度。



創新主體，要在企業。必須看到，企業是最活躍的創新力量，是新質生產力發展的最重要參與者和最有力推動者，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境對新質生產力發展的可持續性具有重要意義。“市場化”關鍵在公平競爭，就是要進一步完善市場准入制度體系，創新完善招標投標體制機制，清理涉及不平等對待企業的法律、法規、規章、規範性文件，破除地方保護和所有制歧視。“法治化”需更注重執行，促進立法、執法、司法、守法各個環節同步發力，依法保護民營企業產權和企業家權益。“國際化”要對標一流水平，繼續保持對外資的吸引力，支持我國企業深度參與全球產業分工合作，從而更加充分地利用兩個市場兩種資源，努力在國際競爭中推動產業體系高質量發展。



環顧國內，一系列發展新質生產力的任務已經箭在弦上。放眼世界，新一輪科技革命和產業變革也使我國有機會、有條件全面擁抱發展機遇，有望在多個細分賽道取得領先。加大改革力度，塑造適應新質生產力的生產關係，使科技創新從“關鍵變量”轉化為高質量發展的“最大增量”，我們就能把“有機會”“有條件”“有望”變成實績與實效。



來源：經濟日報 作者：金觀平

