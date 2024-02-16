为製造业积蓄更多新动能

中評社北京2月16日電／眼下，传统製造业面临不少困难，但新技术、新业态、新模式正在由消费端向生产端转化，中国製造业的新动能正在积蓄。



从数据上看，工业企业利润恢复速度加快，对製造业高质量发展形成有力支撐。2023年1月份至11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额约7万亿元，同比下降4.4%，降幅较2023年初明显收窄。利润数据持续改善，企业投资的积极性也在增強。2023年1月份至11月份，高技术产业投资同比增长10.5%，连续38个月保持两位数增长，其中航空、航天器及设备製造业，医疗仪器设备及仪器仪表製造业投资分别增长16.2%、14.8%。



新旧动能转换之际难免存在阵痛，但随著新动能不断孕育壮大，中国经济将迎来更大生机和活力。大力推进现代化产业体系建设，就要以科技创新推动产业创新，不断塑造发展新动能新优势。



加快传统产业转型升级。“老树发新枝、长新芽”，本身就是新动能，传统产业依然是製造业的主干。近期，工信部等八部门联合印发指导意见，将瞄准高端化、智能化、绿色化、融合化4个主攻方向发力，加快推进製造业转型升级。进一步做好这项工作，要把握好“一低一高”两件事。“一低”是传统产业转型升级的基础要夯实。加快从反向模仿到正向设计的转变，支持企业聚焦基础零部件、元器件、材料、软件、工艺和产业技术等薄弱领域，其中一个重点是将各类生产工艺通过设计基础软件的方式提炼凝聚下来，从根本上強化传统製造业的基础支撐体系。“一高”是以更高的标准牵引产业的升级迭代。要聚焦消费升级需求和薄弱环节，增加高端产品供给，加快产品迭代升级，全面提升产品质量，推动供给和需求良性互动。要用先进的技术、能耗、排放等标准体系倒逼质量提升、产品升级，真正打造一批具有国际竞争力的“中国製造”品牌。



加力发展战略性新兴产业。2010年，国务院出台有关決定，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备製造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业作为战略性新兴产业。如今，七大战略性新兴产业加快发展，內涵不断扩大、行业不断细分、产业增加值占国內生产总值的比重不断提升，逐渐成为製造业的生力军。进一步发展战略性新兴产业，关键在於营造良好的产业生态，完善适应高质量发展需要的体制机制和配套政策体系，创新管理方式，优化政府服务，及时修订和完善有利于战略性新兴产业高质量发展的相关制度。要促进要素资源优化配置，加快技术要素市场发展，培育数据要素市场，推动创业投资，健全人才保障机制。形成上下游企业协同发展的良好态势，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。



有序布局未来产业。未来产业是由重大科技创新推动、当前处于萌芽或产业化初期的新兴产业，将来有望形成一批支柱型产业。现在不少地方已经著手布局未来产业，包括量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料等。这些产业虽然现在规模还较小，但代表著科技创新前沿，拥有巨大的想象空间。培育未来产业，涉及基础研究的创新突破，需要政府与市场的协同合作。要加大基础研究投入，深化前沿基础理论研究和颠覆性技术攻关，加快应用场景孵化和新技术落地，鼓励未来产业领域创新创业，加強制度性保护，引导各方力量参与未来产业的培育发展。



来源：经济日报 作者：谭璐



