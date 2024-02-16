人社部：加快服務集成讓群眾少跑腿

中評社北京2月16日電／據新華社報導，人力資源社會保障部近日表示，將加大政務服務集成、加快落實“一件事”事項清單，推進線下辦事“只進一門”、線上辦事“一網通辦”、企業群眾訴求“一線應答”，努力讓企業群眾少跑腿、簡材料、減時限。



國務院不久前發布《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》。社會保障卡居民服務“一件事”、退休“一件事”等人社部門服務事項，被列入2024年重點事項清單。



人力資源社會保障部辦公廳副主任叢向群表示，將認真落實國務院部署要求，用“一件事”推動政務服務能力持續提升，最大限度方便群眾和企業辦事。



“我們將充分發揮全國人社政務服務平台和國家社會保險公共服務平台的支撐作用，推動更多高頻服務事項全國無差別受理、同標準辦理；指導各省份加快建成一體化信息平台，推進業務聯動、數據共享、一體化辦理。”叢向群說。



她表示，下一步還將加快社保卡居民服務“一卡通”平台數字化升級，推動實現全業務、跨部門、跨地區用卡，不斷拓展社保卡在就醫購藥、交通出行、文化體驗等領域的應用範圍；借助銀行、郵局、基層平台等下沉服務，不斷拓展人社便民服務圈功能，實現更多的服務就近辦、多點辦、提速辦。



（來源：新華網）