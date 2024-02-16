趙樂際在中立之友小組領導人會議上發表致辭

2月15日，應土庫曼斯坦國民會議主席古爾馬諾娃邀請，全國人大常委會委員長趙樂際在“中立之友小組”成員國議會領導人會議上發表視頻致辭。（圖源：新華網） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，應土庫曼斯坦國民會議主席古爾馬諾娃邀請，全國人大常委會委員長趙樂際15日在“中立之友小組”成員國議會領導人會議上發表視頻致辭。



趙樂際表示，“中立之友小組”成立3年多來，倡導和秉持中立政策，致力於促進國際和平、安全和可持續發展，成為踐行多邊主義、促進合作共贏的有益平台。土庫曼斯坦作為聯合國確立的永久中立國、“中立之友小組”的發起國，多年來積極履行國際義務，堅定維護和平穩定，在國際和地區事務中發揮了重要的建設性作用。



趙樂際指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨複雜嚴峻挑戰，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。為解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑒，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體，得到國際社會廣泛支持和響應。中方願同土庫曼斯坦和“中立之友小組”成員國一道，推動“三大全球倡議”落實見效，攜手構建人類命運共同體。我們要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護和踐行真正的多邊主義，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，提升廣大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。



趙樂際表示，中土是好朋友、好夥伴、好兄弟。建交32年來，兩國秉持相互尊重、互利共贏原則，雙邊關係不斷提質升級，實現了從“友好合作”到“戰略夥伴”，再到“全面戰略夥伴”的跨越。當前，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，土庫曼斯坦正朝著“強國的新時代復興”目標邁進，中土關係發展潛力很大。中方願同土方攜手努力，落實好兩國最高領導人達成的重要共識，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，深化互利合作，豐富人文交流，在雙邊層面踐行命運共同體，更好造福兩國和兩國人民。



“中立之友小組”於2020年8月應土庫曼斯坦倡議成立，中國是18個首倡國之一。此次“中立之友小組”成員國議會領導人會議以線上方式舉辦，主題為“議會合作對促進和平與對話的作用”。



（來源：新華網）