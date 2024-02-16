2024年旅遊消費或維持上升勢頭

圖為2月14日，遊客在山西大同雲岡石窟游覽。（圖源：新華網） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，熱門景區現“人從眾”景象、博物館門票“一票難求”、部分旅遊目的地機票價格水漲船高……隨著超長假期的開啟，2024年春節旅遊消費格外火熱。



業內人士指出，不少旅客選擇“返鄉＋旅遊”“1＋1”模式過春節，是今年春節旅遊火爆的重要原因，預計2024年旅遊消費市場有望保持上升勢頭。



超長假期點燃遊客出行熱 2024年春節旅遊有望迎新高峰



“大年初三，我們臨時決定自駕去大同，沒想到遊客這麼多！當地連鎖酒店幾乎全部滿房，稍微大一點的餐館幾乎都需要排位。”消費者李女士感嘆。



2024年春節迎來“8＋1”超長假期，不少旅客選擇“返鄉＋旅遊”“1＋1”模式過節。業內人士預計，春節旅遊消費有望迎來新高峰。



“杭州靈隱寺一眼望去，看不到檢票口”“大年初三、西湖斷橋、人山人海”“景區‘小橋’成‘人橋’”“博物館春節假期門票全都約滿了”……在微博等社交平台上，關於春節旅遊火爆的討論不絕於耳。



美團數據顯示，今年春節“旅遊過年”的群體越來越多，旅遊消費迎來強勁復甦。截至1月21日，年三十至大年初八的旅遊消費（含酒店民宿、景點門票、交通等）提前預訂量較去年增長約7倍。

