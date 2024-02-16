海南增加出島航班運力應對返程高峰

圖為春運期間的海口美蘭國際機場。（圖源：新華網） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，眼下正值海南出島返程高峰，記者從海南省旅遊主管部門瞭解到，針對出島機票緊張情況，各主要航司正積極通過海口美蘭國際機場增加運力。



據瞭解，2024年春運海南客流大增，整體同比增長30%以上，節前進島和節中節後出島機票均供不應求。從大年初四開始全省進入出島客流高峰，受市場供需關係影響，三亞鳳凰國際機場出島機票較為緊張，初七前至國內主要目的地城市的機票已基本售罄，剩餘少量機票主要是高艙位機票，預計客流高峰將持續至初十左右。



為緩解運力緊張，海南省交通和旅遊行業主管部門在節前已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機，目前三亞寬體機投入已占21%，三亞鳳凰國際機場部分機位正在維修，從安全飛行角度考慮，增加運力較為困難。因此，各航司建議未提前購票的遊客避免從三亞直飛離島。



各主要航司正積極通過海口美蘭國際機場努力增加運力，盡可能緩解運力緊張局面。2月14日，海口美蘭國際機場增加寬體機投放10架次，達到100架次，相較2023年增加16.3%，主要投放航線為北上深成渝航線。



今年春節期間，海口美蘭國際機場預計執飛航班5265架次，運輸旅客約91萬人次，客流高峰日預計出現在正月初七，當日航班預計672架次，運輸旅客預計突破12萬人次。



記者從海南航空獲悉，為確保出島旅客返程順暢，大年初五至初八春運返程高峰期間，海南航空計劃在海南地區每日安排出港航班110班，其中海口每日80班，三亞每日27班；同時調配充足的寬體機運力保障熱門出島航線每日34班，占出港總班次比例31%；寬體機航線目的地覆蓋北京、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、哈爾濱等熱點城市。



（來源：新華網）