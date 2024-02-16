（圖源：人民網） 中評社北京2月16日電／最近，我乘著快艇來到福建省霞浦縣下滸鎮下滸海域上。眼下海參已經下苗，在一碧萬頃的東吾洋上，紅頂白墻的漁排房下，海參苗裝載著養殖戶們對豐收的希冀。



“以前這裡沒人養海參，2013年本鎮漁民才自發少量養殖海參，到2015年，鎮裡海參養殖面積迅速擴大。”霞浦縣下滸鎮海洋與漁業站工作人員李敏說，如今，海參產業已成為拉動全鎮海洋產業增長和群眾增收的主要養殖產業之一。



“海參對海水環境、氣候溫度要求高。這幾年‘清海’後，我們的海參長勢都不錯，價格賣得也好哩。”“航道通暢了，海漂垃圾少了，海水也清了。”養殖戶們在漁排上忙碌，你一言我一語地說。



養殖戶們說的“清海”，是我們當地開展的海上養殖綜合整治。“我們現在每周都會實地走訪，監督檢查生態環保領域問題整改情況，都會在公眾號上通報。也希望你們大家共同參與監督。”我和養殖戶們聊起了近期鎮裡的兩項重點工作——海上養殖綜合整治和人居環境整治工作。



去年以來，下滸鎮紀委主動融入海上養殖綜合整治，發揮監督作用，把非標船舶管控、海漂垃圾、漁業生產資料整治等重點工作梳理成監督要點，建立“一村一方案”工作台賬，採用責任到村、落實到人的網格化管理辦法落實監督責任，努力做到監督關口前移，讓“清”風吹向海上。截至目前，我們已經在公眾號上發了9期通報，主動約談村幹部8人。



“現在能通過手機微信查看村裡公開公示情況，對我們這些在漁排上的人來說真是太方便了。”

