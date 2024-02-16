《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

2021年10月13日至14日，中央人大工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（來源：新華網） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，2月16日出版的第4期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《堅持和完善人民代表大會制度 保障人民當家作主》。這是習近平總書記2012年12月至2023年6月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，在中國實行人民代表大會制度，是深刻總結近代以後中國政治生活慘痛教訓得出的基本結論，是中國社會100多年激越變革、激蕩發展的歷史結果，是中國人民翻身作主、掌握自己命運的必然選擇。人民代表大會制度是堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的根本政治制度安排，保證黨領導人民依法有效治理國家。實踐證明，人民代表大會制度是符合我國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的好制度，是我們黨領導人民在人類政治制度史上的偉大創造，是在我國政治發展史乃至世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度。



文章指出，黨的十八大以來，黨中央繼續推進人民代表大會制度理論和實踐創新，提出一系列新理念新思想新要求，主要有以下幾個方面。一是必須堅持中國共產黨領導，二是必須堅持用制度體系保障人民當家作主，三是必須堅持全面依法治國，四是必須堅持民主集中制，五是必須堅持中國特色社會主義政治發展道路，六是必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化。



文章指出，黨的十八大以來，我們深化對民主政治發展規律的認識，提出全過程人民民主的重大理念。我國全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。我國全過程人民民主實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。我們要繼續推進全過程人民民主建設，把人民當家作主具體地、現實地體現到黨治國理政的政策措施上來，具體地、現實地體現到黨和國家機關各個方面各個層級工作上來，具體地、現實地體現到實現人民對美好生活向往的工作上來。

