特朗普法律纏鬥凸顯美大選亂象

2月8日，媒體拍攝採訪設備架設在美國首都華盛頓的美國聯邦最高法院外。美國聯邦最高法院2月8日上午開始審理前總統特朗普參選總統資格上訴案，聽取相關辯論。新華社發（亞倫攝） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院13日發出指令，關於前總統特朗普提出凍結否決其總統豁免權的裁決，特別檢察官傑克·史密斯要在20日前做出回應。而這位牽頭指控特朗普試圖推翻2020年總統選舉結果的檢察官14日就回應要求駁回特朗普訴求，否認特朗普享有“豁免權”。



這一段“攻防”是特朗普在本次美國總統選戰中的法律纏鬥之一。特朗普以總統豁免權為由，希望免於在聯邦大選案中受到刑事指控。美國媒體評論說，特朗普對此案的應對手法就是“拖”字訣。與此同時，指控方則希望按下“快進”鍵。



全是亂象



特朗普身陷4起刑事案件，其中包括2起聯邦案和2起州案，涉及在2016年總統選舉前向女演員支付“封口費”、卸任總統後處理機密文件不當、干預2020年總統選舉等行為，讓他合計受到91項罪名指控。特朗普還被捲入2起民事案件。特朗普是美國歷史上首位受到刑事起訴的前總統，他否認全部指控，稱這些旨在阻撓自己競選總統。法律纏鬥也為今年的美國大選更添亂象。

