相知相親：中塞民眾共慶龍年新春

（圖源：中國僑網） 中評社北京2月16日電／據光明日報報導，每年春節期間，塞爾維亞慶祝中國新年的活動都豐富多彩。龍年新春之際，2024“歡樂春節”泉州非遺展演活動分別在塞爾維亞“鋼城”斯梅代雷沃和首都貝爾格萊德精彩上演。



中國駐塞爾維亞大使李明在出席斯梅代雷沃泉州非遺展演活動時，向全體觀眾致以誠摯的新春問候和龍年美好祝福。他表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，承載著對於和平、發展、正義等全人類共同價值的追求，春節源於中國，更屬於世界。他強調，希望以“歡樂春節”活動在塞成功舉辦為契機，深化中塞人文交流互鑒，促進兩國人民相知相親，推動中塞友好關係發展。



中國非遺項目飛入塞“尋常百姓家”



文化交流合作是中塞關係的重要組成部分，共慶中國年已成為塞爾維亞一項文化傳統。本次“歡樂春節”泉州非遺展演活動在斯梅代雷沃舉辦具有特殊意義，因為河鋼斯梅代雷沃鋼廠是中塞鋼鐵友誼的象徵。



2024“歡樂春節”泉州非遺展演活動由非遺項目及傳統技藝展示和《閩南風情》文藝演出兩部分組成，將中國非遺項目帶進“尋常百姓家”，使塞各界人士和當地民眾近距離感受中華文化魅力，親身體驗中華傳統和習俗，共同分享中國新年的歡樂。



活動在非遺項目及傳統技藝展示環節設置了聯合國教科文組織急需保護非遺名錄項目——水密隔艙福船製造技藝的演示，還有泉州刻紙、泉州花燈、泉州錫雕技藝、安溪竹藤編、木偶頭雕刻技藝等。斯梅代雷沃活動現場人潮湧動，當地民眾簇擁著非遺傳承人，邊學邊做。貝爾格萊德活動現場“接地氣”“聚人氣”，民眾既能欣賞到精彩的演出，又能動手體驗非遺項目。非遺傳承人開設“小班教學”，向現場青少年兒童傳授非遺技藝，手把手製作傳統工藝品。在場的福建泉州籍觀眾還自發為當地民眾“簪花圍”，現場氣氛熱鬧非凡。

