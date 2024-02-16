特朗普縱卷土重來　美全球戰略難大變

當地時間2024年1月15日，美國艾奧瓦州得梅因，2024年美國總統選舉共和黨首場初選正式開始，美國前總統特朗普發表講話。（圖源：IC photo） 中評社北京2月16日電／據大公報報導，決定2024年美國大選結果的，是美國國內因素。



美國政治分裂而呈極端，民主共和兩黨支持者已形成壁壘分明、大體勢均力敵的陣營，皆不為對方說教所動，對己方政治領袖幾乎無條件支持，最突出的例子便是，特朗普官司纏身卻在共和黨陣營中民望上升，儼然已是2024年總統大選共和黨候選人。



過去多年民主共和兩黨都重視金融資本忽視工薪階層，如今，工薪階層成了民主共和兩黨的爭奪對象。在工薪階層中，許多人來自各個族裔，缺少大學文憑，從事按小時付費的工作，例如工廠工人、居家護理員、快遞司機、幼稚園老師、理髮師、餐廳服務員、農場勞工和收銀員等，在新冠疫情期間，被稱作“必要服務工作者”。民主共和兩黨皆已意識到，這群人是他們在2024年大選中取勝的關鍵。



美國的工薪階層規模龐大，涉及各行各業，不容易被領導。與前幾代人比，當前的工薪階層更原子化，思想更獨立，更容易受陰謀論和憤世嫉俗觀點影響。雖然工會重新受歡迎、越發活躍，但美國衹有十分之一的工人參加工會。美國的工薪階層被不平等的經濟體制拋棄，被成功人士所占據的新聞頭條“轟炸”。有些人在氾濫的毒品中縱欲，越來越不相信自己能同從底層發跡的故事共情，也不認為自己能當“被打敗的英雄”。他們愈益崇拜出於私利追逐權力的名人，特朗普便是這樣的人物。特朗普拋棄“減稅”、“去監管”等曾非常吸引共和黨基本支持者的口號，轉而爭取關注犯罪率、移民問題以及“什麼能代表美國人”等議題的選民。特朗普的政治動員力和直接訴諸群眾的策略，適合當前美國國內政局。



特朗普大概率重新入主白宮。拜登政府尚有一年任期，卻已成跛腳鴨。



最近，以色列總理內塔尼亞胡敢公開否定“兩國方案”，在一定程度上是寄望於特朗普。特朗普任總統時促成阿聯酋等若干阿拉伯國家與以色列建交的“亞伯拉罕協議”。2023年12月6日，共和黨人在美國參議院否定拜登援助烏克蘭和以色列撥款議案，共和黨人是不同意援烏，也批評拜登支持以色列不夠強硬。



鑒於特朗普可能重主白宮，不少國家政府和一部分跨國公司會觀望美國2024年大選結果而減弱或推遲與拜登政府交往。但是，特朗普即使重任美國總統，不會改變美國全球戰略。

