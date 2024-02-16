普京認為拜登“更好對付”，特朗普受寵若驚

（圖源：台海網） 中評社北京2月16日電／據台海網消息，據今日俄羅斯電視台網站2月15日報導，美國前總統特朗普表示，當俄羅斯總統普京告訴記者他在2024年美國大選中“更偏愛拜登”時，自己“受寵若驚”。特朗普認為，普京的這番話證明，他對美國的對手會比現任總統更強硬。



報導稱，特朗普在美國南卡羅來納州舉行的競選活動上對支持者發表講話說，儘管他在任期間與普京“相處得很好”，但這位俄羅斯領導人不想讓他連任。



特朗普說：“普京表示，他更願意讓喬·拜登當總統，而不是特朗普。”“這是一種讚美……這是一件好事。”



另據俄羅斯衛星社2月15日報導，特朗普將普京關於哪位美國潛在新總統對俄羅斯更有利的評論視為誇贊。



特朗普在南卡羅來納州對支持者演講時說：“這是一種讚美……很多人會說這非常糟糕。一點也不——這很好！”



特朗普補充稱：“眾所周知，過去五位總統中，唯一沒有給俄羅斯任何東西的，是唐納德·特朗普總統。”



法新社2月14日報導稱，普京在14日播出的訪談中表示，對莫斯科來說，拜登比其對手特朗普更容易“預測”，但無論誰贏得美國大選，俄羅斯都準備與其“合作”。



報導稱，在被記者問到哪位美國總統對俄羅斯更有利時，普京回答說：“拜登，這個人更有經驗。他是可以預測的，是一位老派政治家。”



他還說，莫斯科“將與美國人民信任的任何美國領導人合作”。



（來源：台海網）