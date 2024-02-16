陳玉珍：陸漁民家屬要到金門可循小三通途徑

藍委陳玉珍接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月16日電（記者 楊騰凱）一艘大陸船隻14日為躲避台“海巡署”查緝而翻覆，造成兩人死亡的意外。對此，中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍向中評社表示，兩位往生者的家屬很想瞭解發生什麼事，因為兩人都會游泳，為何溺水？如果往生者家屬想到金門，可以循小三通途徑，這部分我們會予以協助。



往生者家屬是否可能到金門？陳玉珍表示，家屬可能正在和大陸台辦商議該怎麼做，如果家屬要到金門，我們會予以協助。



根據台媒報導，一艘自大陸福建出海的船隻，14日下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速離開，因速度太快又急轉彎翻覆，船上四人落海，台灣海巡人員救起四人，其中兩人送醫不治。



陳玉珍表示，現在往生者家屬有疑問，家屬現在想瞭解發生了什麼事情，因為兩位往生者都會游泳，那為什麼會溺水？家屬希望趕快把事情調查清楚。



陳玉珍指出，兩位往生者當中一位是四川廣安人，一位是重慶人，其中有部分家屬住在福建圍頭已久，另外部分家屬要從四川趕來，家屬現在可能正在和大陸台辦商議該怎麼做。



陳玉珍表示，如果往生者家屬要到金門，可以循小三通途徑，因為往生者遺體也在金門，這部分我們會再協助。