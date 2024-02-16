羅馬大學孔院舉辦第二屆中國古典詩詞朗誦會

（圖源：中國僑網） 中評社北京2月16日電／據人民網報導，日前，由羅馬大學孔子學院主辦，意大利作家協會協辦的第二屆中國古代詩歌（雙語）朗誦會，在羅馬作家劇院舉行。羅馬大學孔子學院師生和學生家長，以及各界人士近60人參加了本屆詩歌朗誦會。意大利作家協會會長納塔萊·安東尼奧·羅西（Natale Antonio Rossi）、羅馬大學孔子學院中方院長魏怡、 羅馬聖切奇莉亞音樂學院教授Maria Chiara Pavone先後致辭。



魏怡在中意雙語致辭中表示，詩歌觸及靈魂，是語言表達的最高境界。對於中意這兩個具有悠久詩歌歷史的大國來說，詩歌朗誦會是拉近距離、加強友誼和促進相互瞭解的最佳方式之一。在過去的一年裡，羅馬大學孔院與意大利作協合作，在古代和當代詩歌兩個層面上，舉辦了多場中意詩人之間的對談和朗誦活動，起到了非常積極的交流效果。其中的中國古代詩歌朗誦活動，不僅展示中文教學成果，還將語言和文化作為兩國人民之間源遠流長友誼的載體，推動兩國人民友誼向前發展。



納塔萊·安東尼奧·羅西表示， 兩年來，與羅馬大學孔子學院共同舉辦一系列中意文學主題活動，為兩國文化交流開啟了新的篇章，期待未來能夠繼續開展深度的交流。



詩歌朗誦會分為三個部分，第一部分為“山野之間”，表達了中國人“天人合一”的哲學思想，也是歷代詩人們的靈感來源，包括王維的《鹿柴》和賈島的《尋隱者不遇》，音樂表演為《幻想曲》。第二部分主題為 “故園之思” ，包括李白的《靜夜思》、王維的《九月九日憶山東兄弟》、李煜的《虞美人》、納蘭性德的《長相思》，音樂表演則是《星夜》《虞美人》和《菩提樹》，通過詩歌與音樂表達了思鄉之情。第三部分為 “女性主義”，朗誦者先後誦讀了李清照的《武陵春》、漢樂府民歌《白頭吟》，以及孟郊的《游子吟》，音樂表演為莫扎特的《啊！我感覺它消失了》和舒曼的《我毫無怨憂》，從女性視角來欣賞女性詩人的詩歌以及詩歌中的女性形象。最後一部分為特別致敬部分，用蘇軾的《水調歌頭》表達了對大家的美好祝願。在場觀眾對每個節目報以熱烈的掌聲， 並在詩歌與音樂的海洋中領略到中西方古代文化之美。



（來源：人民網）