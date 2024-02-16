范雲號召10綠委組連線　賴系意味濃

綠委范雲（右三）16日號召十位民進黨委員，舉行為下一代而戰“國會”連線成立記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月16日電（記者 黃筱筠）“立法院”朝小野大，民進黨不分區“立委”范雲今天號召綠委，包含伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲，共同發起“為下一代而戰“國會”連線”，宣示將秉持多元政策專業，以“教育、分配正義、自我實現”為主軸，共同在“立法院”推動年輕世代關注的政策法案。



連線成員除了吳思瑤、林宜瑾等是親賴綠委，黃捷屬於湧言會外，其餘都是不分區“立委”，頗有賴清德連線的意味。



范雲表示，面對三黨不過半的“國會”，該如何為下一代而戰，不讓“國會”空轉？預見新“國會”的艱困情勢，不希望台灣“國會”殿堂淪為政黨鬥爭的綜藝秀場，因此號召綠委們，共同發起“為下一代而戰“國會”連線”。



她強調，“為下一代而戰“國會”連線”不會只是一次性的行動。連線成員接下來各自在不同的委員會，將會合縱連橫，透過共提法案、預算案、質詢等方式，一起推動關注的議題。



范雲指出，下一代要能自我實現，有一個重要的前提，即是維持、深化台灣的自由民主跟主權。2024的台灣，面對的是更為複雜的國際情勢，例如美國總統大選後可能產生的局勢變化。為了台灣的下一代，連線接下來也會關注一系列攸關守護主權、深化民主的法案。



范雲說明，之所以組成“連線”，是因為台灣所處的境內外環境，越形艱困。對外，台灣站在抵抗中共全球侵略擴張的第一線，面對中國認知作戰跟代理人的滲透。對內，面對的是2024新民意所產生三黨不過半的“國會”。因為不希望看到在台灣處境如此艱難的時刻，新的“國會”卻在政黨鬥爭中虛耗，或是成為政治綜藝秀的秀場，所以今天邀集10位綠委共同站出來，以多元的政策專業，一起為下一代而戰。



范雲說，今天的記者會以教育做為第一大主軸，連線成員將致力於改變教育現場，投入更多政府資源，讓每一個孩子都能享有友善、安全、多元的教育環境，同時提供政策誘因，讓孩子、教師、家長、職員彼此協力，共同為年輕一代追夢而努力。

