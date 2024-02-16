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陳玉珍：兩岸盡量避免衝突升高　溝通很重要
http://www.CRNTT.com   2024-02-16 10:51:15


藍委陳玉珍接受媒體聯訪。(中評社 楊騰凱攝)
　　中評社台北2月16日電（記者　楊騰凱）一艘大陸船隻14日為躲避台“海巡署”查緝而翻覆，造成兩人死亡的意外。中國國民黨“立委”陳玉珍今日表示，兩岸要避免因為一兩件事情的發生，成為後面大事件的導火線，兩岸溝通真的非常重要，應該先盡量避免衝突升高。

　　根據台媒報導，一艘自大陸福建出海的船隻，14日下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速離開，因速度太快又急轉彎翻覆，船上4人落海，台灣海巡人員救起4人，其中2人送醫不治。
 


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