彭定康抹黑香港不成反顯英國的虛偽

彭定康（圖源：百度百科） 中評社北京2月16日電／據大公報報導，彭定康日前在英國牛津市出席當地香港人團體舉辦的賀年活動，又再緬懷其“末代港督”歲月，聲稱“身處香港的五年，是我和我的家人一生裡最快樂的時光”，並指香港以往驚人的成功故事，有賴於兼具政治和經濟自由的根基，容許港人白手興家。對於基本法第23條立法，彭定康亦大發謬論，聲稱特區政府立法的決心令他詫異，並形容特區政府現在“已經可以因為有人摳鼻子而將其囚禁”，他想不明白，為何特區政府還有需要就23條立法，云云。



彭定康已經是“政壇舊電池”，但仍然樂此不疲的拿香港說事，仍然借機政治抽水，對一個政治人物來說是一種悲哀。其實，在1992年英國大選當執政保守黨大勝，但彭定康作為保守黨主席卻在其“老巢”巴斯選區連任失敗，最後在時任首相馬卓安邀請下獲“安慰獎”到香港接任“港督”，其政治生命早已完結。難怪彭定康對於出任“港督”的日子依然念念不忘，原因就是這段日子已經是彭定康在政治上的最後風光。



不過，他在發言時指香港的成功“有賴於兼具政治和經濟自由的根基”，這種說法明顯是在誤導公眾，經濟自由或者說得過去，但在港英管治下的香港，所謂政治自由卻是彭定康的“白日夢囈”。在港英管治的百多年間，香港有何政治自由可言？彭定康是香港人選出來的嗎？就是彭定康出台的“三違反”政改方案，目的也不是給予港人政治自由，而是為回歸埋下炸彈，讓一批英國豢養的代理人可在回歸後繼續主導政局，這何來什麼政治自由？在港英治下的香港享有政治自由，這番話出自“殖民者”之口，足證其人的厚顔無恥。



“摳鼻也可囚禁”謬論毫無節操



彭定康的無恥還在於其“雙重標準”。為了抹黑23條立法，他竟誣稱在立法後“摳鼻子也可以囚禁”，意思是立法之後，當局就可以輕易拘捕、檢控他人，不必拿出證據，這是對23條的嚴重歪曲和抹黑。不論是香港國安法還是基本法第23條的立法建議，對於罪行的定義、界定、入罪、檢控以及審訊都有明確的規定，完全符合法治精神，對於五大罪行定義清晰，而且入罪門檻高，絕不會存在所謂誤墮法網的問題。就是在香港國安法之下，實際作出檢控的案件都是少之又少，這說明國安法針對的從來只是極少數的極端分子，更表明有關的檢控行動都是極為嚴謹、克制，所謂“摳鼻子也可以囚禁”的謬論，恐怕衹有被政治蒙蔽理智的人才說得出口。

