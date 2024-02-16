美息高企不下　恐掀股債風暴

股神巴菲特旗下巴郡去年第四季減持一千萬股蘋果公司股份。（大公報） 中評社香港2月16日電／美國通脹異常頑固，扣除能源及食品價格的核心通脹還在升溫中，令聯儲局難以減息，高息環境持續時間比市場預期為長，不單止可能掀起新一波股債拋售風暴，還會加劇美國商業地產跌幅及引發企業及個人債務違約潮，甚至導致銀行危機，觸發金融風暴。美息短期下調預期落空，投資者開始出現情緒性拋售，近日華爾街股市出現五個月最大單日跌幅是一個重要警號。



大公報報導，龍年美股開局不利，1月消費物價指數同比上升3.1%，雖較去年12月3.4%的升幅有所放緩，但未能返回“2”水平，投資者不收貨，紛紛沽售手上美股、美債。更重要的是，反映工資等服務成本的1月核心通脹環比呈現升溫跡象，升幅達0.4%，為去年5月以來最大。即使美國銀行業、科技行業出現裁員風，但前線行業勞動力持續緊張，令通脹上升壓力未止，相信難以返回2%的正常水平，結果聯儲局衹有一再推遲減息時間，甚至有聯儲局委員表示還有加息的可能。因此，美國短期減息已告落空，金融資產價格無可避免受壓。



重挫商業地產 銀行信貸轉壞



利率期貨顯示，今年6月之前，聯儲局減息幾率降至五成以下，最快也在下半年，才有較大幾率減息。受累通脹仍未受控，市場預期今年內減息幅度也大為收窄，降息幅度由1.75厘大幅收窄至1厘，看來美息走勢不似預期，與市場估計出現較大落差，難怪投資者作出情緒式沽售，美國再現股債雙殺場面，迭創新高的道指快速回落，近日創出五個月最大單日跌幅，顯示有資金大舉出逃，這次華爾街股市真的狼來了。



其實，高息環境對美國經濟及金融造成頗大衝擊，其中美國商業地產市場受到高利率影響，將會進一步崩潰。事實上，美國商業地產價格跌幅嚇人，例如洛杉磯寫字樓物業成交價比十年前大跌45%，但這仍未完全反映高息環境負面影響，商業地產資產跌勢未止，必然進一步加劇銀行信貸壞賬風險，再加上企業及個人債務違約增加，新一波銀行危機已迫在眉睫，甚至會出現意想不到金融黑天鵝事件。



貝索斯巴菲特掟貨 非比尋常



值得留意的是，面對美股位高勢危，大孖沙紛紛趁高套現。亞馬遜創始人貝索斯在四個交易日內大手沽貨，合共拋售總值40億美元亞馬遜股票，而股神巴菲特旗下巴郡亦在去年第四季減持一千萬股蘋果公司股份，預示蘋果公司股價、美股見頂回落。最令人不安的是，聯儲局短期減息無望，美債繼續流血不止，10及30年期美國國債分別抽高至4.2厘及4.4厘的高位，可見投資者持有美債信心持續下降。



經濟與金融不穩之下，美國債務風險進一步上升，就連特斯拉創始人馬斯克對美國債務規模高達34萬億美元也感到不安，認為美國國債增長不可持續。在高利率之下，本年度美國政府承擔債務利息將達1.1萬億美元，相等於每天利息支出30億美元，折合約234億港元，債息負擔之重可見一斑。



美國高利率產生負面衝擊不容低估，美元資產沽壓逐步增加，新一波股債風暴正在形成之中。