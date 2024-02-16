摜蛋最初流行於江蘇及安徽兩省。＼資料圖片 中評社香港2月16日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，網上一個視頻，一個大老板說：“吃飯不摜蛋，等於沒吃飯”，另一大老板說：“讀書的時候還沒有發明偉大的摜蛋，如果有的話，我相信每個宿舍都打摜蛋。”兩個大老板分別是曾任雅虎中國總裁、現任奇虎360公司董事長周鴻禕，以及京東老板劉強東。這個視頻透露幾個信息，一是“摜蛋”是一項新發明，二是“摜蛋”與飯局有關，三是“摜蛋”和商界有關。據內地媒體報導，上海摜蛋運動協會上月舉行首屆會員大會，當選第一屆會長的是上海灘一名重量級的金融界老板，身家四百億人民幣。



文章說，筆者幾個月前從一個朋友那裡聽說“摜蛋”，好奇問一句“什麼是摜蛋？”對方瞪大眼睛看我，像看一個外星人，“你一個傳媒圈中人連摜蛋都不知道？”我老實回答“不知道”，朋友搖頭表示難以置信，然後告訴我，中國香港摜蛋運動總會於去年成立，去年十月在尖沙咀粵海酒店舉辦首屆香港摜蛋錦標賽，朋友與其說是提醒，不如說是忠告。我對自己的孤陋寡聞感到慚愧，立即用手機上網查一下，首屆香港摜蛋錦標賽有來自粵港澳大灣區和北京、上海、江蘇、四川等地近二百名摜蛋高手雲集香港，切磋“摜”技。據介紹，“摜蛋”是一種集各類民間撲克精華於一身的遊戲，用兩副撲克共一百零八張牌，四名玩家分兩人一方。摜蛋最初流行於江蘇安徽兩省，去年突然風靡全國，商界財金界人士飯局之前先來一場摜蛋大戰，已成慣例。內地媒體形容摜蛋“幾乎在一夜之間火遍了大江南北、長城內外”，據說目前全國有一點四億人，相當於十分之一人口喜歡玩摜蛋，這個人數比號稱國球的乒乓球的愛好者還要多。



沒想到，剛過去的春節假期一次朋友聚會，發現座中至少有兩名摜蛋高手，其中一位還是摜蛋運動的早期推手。話說W兄早年到安徽投資，事業愈做愈大，W兄積極參與當地公益事業，八年前就在省城合肥出資主辦首屆摜蛋比賽。“今年初一我和家人就在家中玩摜蛋”，W兄說，臉上自豪和幸福滿瀉。在座另一位“權威人士”H兄證實，摜蛋起源於江蘇淮安，安徽流行也比較早。他揭開摜蛋突然火遍全國的原因，是去年央視春晚一個小品節目諷刺官場躺平和形式主義，男主角一句台詞：“趕緊把借我那幾件實事整理一下，發在咱們摜蛋群裡”，就這樣，全國人民都知道“摜蛋”。“這個小品揭露內地官員喜歡玩摜蛋的現象，但最熱衷玩摜蛋其實是金融投資圈”，H兄解釋，玩摜蛋是兩人為一方搭檔，既考驗互相之間的默契，亦可以透過出牌看一個人的性格，是保守、穩健，抑或進取、敢於冒險，據說摜蛋是尋找金融投資合作夥伴的最佳途徑之一。所謂牌風即性格，這點和打麻將是相通的。H兄見我聽得投入，提醒一句：“摜蛋有‘兩不’原則，一是夫婦不宜做拍檔，否則隨時會吵起來，二是摜蛋枱上人人平等，不講上下級和身份高低”。



文章說，摜蛋火爆現象，令我想起之前韓國的騎馬舞步“江南style”，還有近期內地流行舞“科目三”。網絡時代，任何一種遊戲或運動，都有可能一夜之間風靡全國乃至走出海外，特別是受到年輕人喜歡的東西，想擋都擋不住。“科目三”在台灣大受歡迎，日前台灣寧夏夜市舉辦“科目三”舞蹈比賽，引發民進黨當局和“台獨”勢力恐慌，擔心“科目三”“舞統”台灣，甚至有人在網上發起禁止小孩跳“科目三”，否則春節不給紅包云云，但是這樣做是否有用值得懷疑。美國不少政客嚷嚷要禁TikTok，說是威脅美國的國家安全，但拜登需要年輕人的選票，不得不上TikTok拍視頻拉票。摜蛋玩家老少咸宜，傳播更快，據悉摜蛋被去年第五屆全國智力運動會納入表演項目，實現從民間遊戲到專業賽場的跨越。也許不久的將來，摜蛋會像橋牌一樣成為一項國際性智力運動項目呢。



一場春節老友聚會，席間大半時間話題竟是關於摜蛋，說得我也想馬上學會摜蛋，“網上有摜蛋APP，包你很快學會”，H兄熱情鼓勵我。