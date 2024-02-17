中評鏡頭：潮客匯萬江　鄉村繪新章

留隍鎮葛布村棋盤公園環境優美一度成為打卡熱點（中評社 李子寧攝） 中評社梅州2月17日電（記者 李子寧）作為潮客（即潮汕及客家民系）文化的匯集地，位於廣東梅州的留隍鎮在鄉村振興的大背景下，以自身獨特的文化，實現了跨越式發展。



留隍鎮居於梅州、潮州及揭陽三個地級市之間，自古以來就是潮梅水陸交通的重要樞紐，客家文化和潮汕文化在此集中交融分布，傳統民俗文化在此有機結合，形成了全國特有的潮客文化。而“留隍”這一地名的由來，相傳是宋末皇帝趙昺南逃時曾在萬江古廟求神庇護，躲過了追兵，取“萬江古廟可留皇”而得名，後為避元朝耳目，將留皇二字加上“阝”旁成隍，沿襲至今。



記者來到位於留隍鎮葛布村的棋盤公園，在入口就被高大的牌樓所吸引，穿過牌樓，映入眼簾的盡是滿園綠色，同時公園內古典建築與現代藝術相結合，讓人感受到山清水秀、返璞歸真的鄉村園林意境。據介紹，葛布村棋盤公園是由該村鄉賢出資2000萬元進行建設，目前開放的是一期工程，接下來，還將圍繞棋盤公園進行周邊的環境整治，以“一點帶動全面，中心一點向外擴展。”，最終將建設成集森林生態、湖濱親水、運動康養等功能於一體的鄉村公園。



作為該鎮人居環境綜合整治的重點項目之一，留隍鎮騎樓古街修繕工程也在近期完工，行走在留隍鎮萬江社區的騎樓古街上，800多米長的“兩街三橫巷”內，沿街排列的潮客特色騎樓統一穿上“新裝”，內街兩側商鋪林立，人來人往，滿是生活煙火氣。據記者瞭解，該項目的總投資達1800萬元，均由豐順鄉賢和廣東省紫琳慈善基金會全額捐建。與此同時，與騎樓古街隔江對望的省道227線外立面改造提升和人居環境綜合整治工程建設也正在展開。