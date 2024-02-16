做大做強　浸大擬遷新界北“大學城”

左圖：浸大校長衛炳江昨日公布大學今年的動向。右圖：浸會大學有意遷入北部都會區的“大學教育城”。（大公報） 中評社香港2月16日電／香港浸會大學於昨日舉行新春傳媒午宴，校長衛炳江與一眾管理層及各學院代表介紹大學新一年動向。浸大早前宣布將合併文學院和社會科學院，浸大校長衛炳江表示，有關方案已經在教務會議通過，將於3月交校董會審議。



大公報報導，衛炳江亦透露，浸大有意遷入北部都會區的“大學教育城”，去年已向教育局及教資會表達意向，亦希望政府提供搬遷資助。



浸大校長衛炳江致辭時表示，隨著科技發展，大學教學及學生發展面臨多種挑戰，傳統文理分科方式已經過時，因此浸大於多年前開始推動跨學科發展；浸大於去年整合了商學院下轄學系，並計劃於今年合併文學院及社會科學院，有關方案早前已經在浸大教務會議通過，將於3月交校董會審議。



社會科學院院長黎永亮表示，對新的改革有不同意見和擔心是可以預見的，早前校內已經舉行不同咨詢會；黎永亮以教職員為例，指教職員瞭解合併的重要性，也積極表達了意見和疑問幫助校方推進後續工作，並強調“沒有人表示‘好反對’”。



選修不同學系科目時更容易



學生方面，黎永亮表示，學生和校友有表達擔心，例如關注此前不同學系的獎金是否會有變動等，但表示並沒有很大的反對聲音，亦有一些校友給出了很正面的回應；黎永亮又稱，相信合併之後會有很多新的發展，例如學生在選修不同學系的選修科時將更容易。



浸大副校長及署理文學院院長周偉立表示，學校已成立6個工作小組，分別對應四個學部、學生及行政人員；其中為學生設置的小組，將處理合併後的學生組織、學生代表在管理架構中的角色。



此外，浸大早前成立專責小組檢討《浸會大學條例》，改組校董會。其中一項建議提出删除學生會會長當然議席，改由從全體本科生中選出。衛炳江表示，改組後將設本科生及研究生各一名代表，他直言若無學生參選該席位，可能是“教育出了問題”，讓學生對校政失去興趣，但認為若無人願意擔任也是學生的選擇。



衛炳江：無意委任學生代表



衛炳江又指出，學校並未討論過委任學生代表，他本人亦反對委任學生的做法。至於改組工作時間表，衛炳江表示，今日將展開面對面的咨詢，隨後再經校董會及立法會審議，期望最快能於今年內完成有關程序。



衛炳江亦表示，浸大校園地方相當小，有意遷入北部都會區的“大學教育城”，校方去年8月已與教育局及教資會會面表達意向，期望日後北都校園要比現時九龍塘校園大、愈大愈好，做大做強，並預留地方供將來擴建之用，亦希望政府提供搬遷資助。