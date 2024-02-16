越早排除國安風險　國際教育樞紐越早建成

中評社北京2月16日電／據大公報報導，發展和安全，猶如車之兩輪、鳥之兩翼，這在科學技術進步道路上雙軌並行，兩不相誤，缺一不可。特區政府正就基本法第23條立法展開公眾咨詢，23條立法是香港特區履行維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，排除國安風險，有利特區政府日後為香港謀發展，為市民謀福祉。



筆者非常認同香港特區就23條立法，尤其當香港走在發展高度學術自由的國際教育樞紐，以及加快建設國際創新科技中心的道路上，香港必然會面對日漸增加的各種境外國安風險。及早完成23條立法，香港可以心無罣礙，集中精力謀發展。



作為國家最國際化的城市，香港常住外籍人士的數量多達幾十萬，世界主要國家在香港均設有領事館或辦事機構，由“一國兩制”確立的香港市場與商業法律體系能無縫銜接國際主要經濟體，並擁有五間世界百強大學。



作為國家對外交流的窗口，香港在“走出去”、“引進來”的教育行動中可扮演“超級聯繫人”的角色。香港要抓緊機遇，深度參與、共同推進國家教育對外開放，講好中國故事，促進“一帶一路”民心相通。然而，過去一段時間香港的社會情況起伏，致令香港這些區位優勢沒有得到充分發揮。為防別有用心的人再次禍亂香港致令國家安全風險增加，全面落實全國人大“528決定”和香港國安法所規定的憲制責任和義務，23條立法實在是勢在必行。



國家安全是發展的根基，社會穩定是興盛的前提，高校發展是育才的基地。作為香港高校的管理者之一，筆者亦見到社會出現不少關於學術自由的爭論，有學者進行研究時受到外間批評，又會產生因為受批評而動輒認為學術自由受政治干預的假象。



基本法保障個人學術自由及院校的學術自由和自主，香港科技大學更將學術自由納入教職員的聘用合約內，所以對於坊間的誤會筆者亦借此機會澄清。希望教職員與公眾明白，學者有社會責任服務社會，大學院校是知識傳承、追求真理的殿堂，肩負立德樹人的使命。

