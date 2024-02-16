綠白合作召委？綠委吳思瑤：民眾黨沒提出

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月16日電（記者 黃筱筠）“立法院”各個委員會將於29日選舉召集委員，藍綠白怎麼合作，外界關注。媒體詢問民進黨是否跟台灣民眾黨合作？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，被動上，民眾黨沒有對我們提出邀請，主動上我們主要是戰力提升最重要，我們會端出最好最專業人選。



吳思瑤強調，我們一定會在各委員會排出最專業亮眼的名單，至於召委要不要跟其他政黨合作，被動上，民眾黨沒有提出邀請，主動上是作戰力提升最重要，我們會端出最好、最專業人選。



傳出民眾黨將設立政策會，並由黨主席柯文哲兼任政策會執行長，吳思瑤對此表示，這是民眾黨家務事。但是過去柯文哲一人身兼非常多職務，這也不奇怪，且不管柯有沒有具體掛名，民眾黨在民主體質上是個人說了算，柯主席有沒有掛名不是我們在意的地方，而是欠缺民主素養。民眾黨就是柯文哲說了算。



她也說，希望未來民眾黨提出有利於社會政策，民進黨都願意與各黨合作，而民進黨政策會執行長是王義川也會與我們黨團合作。



民進黨“立法院”黨團副幹事長洪申翰說，這是民眾黨家務事，但是蠻有趣的是，民眾黨身為第三大黨，好像是一人政黨的形象，雖然民眾黨否認，但是很多作為都在印證。這樣政黨運作、“國會”運作怎麼因應政黨佈局。民進黨會有我們自己步調，我們會由高度政策經驗、法案經驗的人來負擔。