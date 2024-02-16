中評社北京2月16日電／據大公報報導，最近一些發達經濟體紛紛公布去年經濟數據。德國負增長，法國零增長，日本失去雄居多年的全球第三大經濟體寶座。英國剛剛公布的數據更糟糕，去年第四季經濟萎縮0.3%，連續第二季下降，被廣泛認為已陷入技術性衰退。以全年計，英國去年人均GDP負增長0.7%。



相比之下，香港去年經濟增長3.2%，雖然低於當初的預期，但比歐洲及日本強得多，也高於美國2.5%的經濟增長率。



最最奇怪的是，經常對香港說三道四、將香港經濟描繪得“一片暗淡”的國家，偏偏就是那些陷入高通脹、經濟發展停滯、失業率高企的國家。比如英國自己問題成堆，該國《金融時報》近期卻煞有介事地接連刊出諸如香港“玩完論”等攻擊抹黑香港的文章和報導，這不禁令人想起那句古話：“泥菩薩過江，自身難保”。如果英美政客真有“博愛”之心，就應該將精力放在如何振興本國經濟上，放在真正水深火熱的自己同胞身上，而不是肆意插手干預與他們無關的香港內部事務。



近年部分港人移民歐美，他們原本相信歐美的發展前景比香港好，許多人到頭來收穫的衹有失望。早前有調查顯示，在25歲至64歲的移英港人之中，僅52%找到工作，即差不多一半人處於失業狀態。這與香港幾乎全民就業、許多行業都在申請外勞，根本不可同日而言。越來越多移英的港人回流，這是面對現實的理智選擇。



誠然，香港經濟現時面對一些困難，未來也會面臨新挑戰，但香港發展動力足，機會處處，這些困難是暫時的、可以克服的。事實上，今年春節期間，市面紅紅火火，內地來港遊客數量超過2018年，酒店入住率九成以上。有足夠理由相信，香港經濟在龍年可穩步向上，日子會愈過愈好。



（來源：大公報）