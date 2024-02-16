﻿日本經濟衰退　GDP跌出世界前三

圖：日本經濟陷入衰退，民眾消費能力降低。＼法新社 中評社北京2月16日電／據大公報報導，綜合共同社、《日本經濟新聞》、《衛報》報導：日本內閣府15日公布去年第四季度國內生產總值（GDP）數據，剔除物價變動因素的實際GDP環比萎縮0.1%，按年減少0.4%，連續兩個季度負增長，表明日本經濟陷入技術性衰退。至於衡量國家經濟規模的名義GDP，日本去年約為4.2萬億美元，被德國反超，降至世界第四位。日媒稱，GDP排名下跌受到日圓貶值等因素影響，若日本在全球經濟所占份額持續縮水，恐導致國際上的話語權下降。



共同社15日援引日本內閣府數據報導稱，去年第四季度日本實際GDP環比減少0.1%，而經濟學家此前預期會增長0.2%。去年第三季度，日本GDP環比萎縮了0.8%，如今已是連續兩個季度負增長，表明經濟陷入技術性衰退。報導指出，儘管日企業績出色推動股價攀升，但工資漲幅追不上物價漲幅，個人消費持續低迷，去年第四季環比減少0.2%，連續三個季度下降。設備投資、住宅投資和公共投資亦出現負增長。



最新數據顯示，去年日本名義GDP為591.482萬億日圓，換算成美元為4.2106萬億美元，降至世界第四位。德國去年名義GDP約為4.4萬億美元，時隔50多年反超日本。但有分析指出，此次排名變動的主要原因並非德國經濟表現好，而是日圓大幅貶值和日本經濟長期缺乏增長動能。



日圓貶值致名義GDP縮水



去年第四季度德國GDP環比萎縮0.3%，德國央行行長日前警告說，今年第一季度可能維持這種趨勢，導致德國經濟陷入衰退。但通脹和歐元對美元升值等因素推高了德國的名義GDP。與此同時，日圓對美元大幅貶值，去年平均匯率為1美元兌140.5日圓，折算成美元的名義GDP也因此縮水。最新數據發布當天，日圓再次貶值，1美元兌約150.25美元。



日圓貶值是一把雙刃劍，一方面帶動外國遊客入境日本旅遊消費，刺激日本經濟，另一方面又導致日本物價上漲，削弱日本民眾消費能力。日本經濟長期面臨通縮危機，但今年可能實現連續三年物價上漲超過2%，是泡沫經濟以來首次。雖然通脹率低於美歐，但日本工資增長更慢，個人消費受到打擊。

