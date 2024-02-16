“超級碗”淪為美兩黨博弈平台

圖：美國巨星Taylor Swift在超級碗現場，與男友凱爾斯（左）慶祝勝利。＼路透社 中評社北京2月16日電／據大公報消息，據CNN報導：美國NFL“超級碗”一直是該國體壇的年度盛事，也是政治人物和商家爭奪關注度的重要平台，本月11日舉行的“超級碗”總決賽更是融合了大選、明星緋聞和政治陰謀論等眾多因素。這項體育盛事被極大地“政治化”，在收視率打破紀錄的同時，也突顯了美國社會的嚴重撕裂。



根據尼爾森和Adobe Analytics的數據，11日晚上，堪薩斯城酋長隊在加時賽中戰勝三藩市淘金隊，電視及平台的收視觀眾高達1.237億人，打破了去年創下的1.151億人的紀錄，增加了7%。



美國流行巨星Taylor Swift的出席也為本屆超級碗增添了更多吸引力，為NFL增加了大批新觀眾。Taylor正在與酋長隊球星凱爾斯約會，在決賽前夕，美國極右翼人士更不斷散播兩人戀情其實是“深層政府”心理戰工具的“陰謀論”。他們認為“超級碗結果會被修改”，Taylor會在酋長隊勝出當晚，宣布支持拜登。



而在酋長隊11日確實贏得比賽並衛冕“超級碗”冠軍後，拜登本人在自己的社交媒體上發布了一篇“黑暗拜登”露出放肆笑容的搞笑照片，仿佛在“暗示”自己“安排”的酋長隊奪冠陰謀得逞，以嘲笑陰謀論者。但他此舉反而招致多方批評，認為他身為美國總統，在巴以衝突仍在進行期間作出如此行徑，實在“有欠考慮”、“令人反感”。



（來源：大公報）