歐盟下調今年歐盟及歐元區經濟增長預期

來源：新華社 中評社香港2月16日電／歐盟委員會15日發布冬季經濟預測報告，將去年歐盟和歐元區經濟增長率從秋季預測的均為0.6%下調至均為0.5%，並將2024年歐盟經濟增長率預期從1.3%下調至0.9%，歐元區經濟增長率預期從1.2%下調至0.8%。



據新華社報導，報告預測，2025年歐盟和歐元區經濟將分別增長1.7%和1.5%。



報告指出，家庭購買力下降、貨幣政策大幅收緊、財政支持部分退出以及外部需求下降等因素導致去年經濟增長受到抑制。去年下半年勉強避免了技術性衰退之後，歐盟經濟在今年第一季度的增長前景仍然疲弱。



此外，報告指出通脹水平下降好於預期。從年度看，歐盟通脹率將從去年的6.3%降至今年的3.0%，2025年降至2.5%；歐元區通脹率將從去年的5.4%降至今年的2.7%，2025年將降至2.2%。



報告認為，能源價格下降以及經濟增長勢頭疲弱導致通脹下行。然而在短期內，各成員國能源補貼措施到期以及航運成本上升也將帶來一定的價格上漲壓力。



報告還預計，今年歐洲經濟活動將逐步加速。隨著通脹持續減弱，實際工資增長和勞動力市場韌性將會支持消費反彈。投資也將受益於信貸條件逐步放鬆和相關支持措施。