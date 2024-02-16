帛琉轉向中國？綠委：台帛會度過風波

民進黨團回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月16日電（記者 黃筱筠）帛琉總統惠恕仁2月9日寫信給美國參議員，稱中國開出價碼將“訂滿所有帛琉飯店房間”，並承諾每年投資2千萬美元，在帛琉營運佔地二英畝的遠端客服中心，以換取帛琉放棄與台灣的邦交。民進黨英系“立委”莊瑞雄今天表示，這不只是兩岸關係的問題，還涉及美國國會尚未通過自由聯合協定（COFA）援款，因素非常複雜。但相信台帛之間會度過這次風波。



有報導指出，美國與三個太平洋島國帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島，在去年年底簽署了恢復為期20年的“自由聯合協定”（Compact of Free Association，COFA），但該協議所需的70億美元卻卡關美國國會，三國對此表示懊惱。



莊瑞雄表示，最能體會像帛琉小國國家困境就是台灣，現在中國又動腦筋到帛琉，帛琉總統會寫信給美國議員示警，並非衹有兩岸關係，而是因為美國COFA（自由聯合協定是美國與密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島以及帛琉三個太平洋島國簽署的國際條約），援助款項，還沒有獲得美國同意，這涉及非常複雜關係，我們跟帛琉相互開放，醫療也相互合作，讓帛琉在新冠疫情控制很好，並在聯合國對台灣發言。賴清德當選時，帛琉總統惠恕仁也祝賀，台灣過去跟帛琉過去深厚友誼，以及帛琉與美國關係深厚等，相信兩國之間相互扶植，會讓度過這次風波。

