藍黨團否認遭打槍！洪孟楷：在等韓國瑜裁示

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團原請“立法院長”韓國瑜召集朝野協商，於17日加開臨時會，邀請“行政院長”陳建仁專案報告台糖豬肉驗出瘦肉精一案，但綠營今日聲稱，韓國瑜指示因程序考量，未便召集協商，遭解讀為韓國瑜打槍藍黨團。但國民黨團仍表示，目前仍在等待韓國瑜裁示，朝野協商仍可能召開，希望外界不要帶風向。



國民黨“立法院”黨團要求17日召開臨時會，安排“行政院長”陳建仁報告公營企業台糖豬肉驗出瘦肉精案，將由“立法院長”韓國瑜於今日召集朝野協商，確認專案報告議程。不過民進黨“立法院”黨團今天上午聲稱收到“立法院”議事處來訊，內容指出“有關國民黨黨團函請院長召集協商乙案，經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商”。



此事遭綠營解讀為韓國瑜否決國民黨團的主張。



國民黨團書記長洪孟楷表示，我們要求的是行政部門來做專案報告，我們現在就靜候韓國瑜通知何時要朝野協商，我們都充分尊重韓國瑜朝野協商的過程。



國民黨團首席副書記長林思銘受訪時表示，民進黨團收到的訊息並非最後結果，目前還在等韓國瑜做最後裁示，朝野協商仍可能召開，希望外界不要帶風向，16日下午或17日仍可能召開朝野協商，安排時間邀請陳建仁到“立法院”對瘦肉精案進行專案報告。