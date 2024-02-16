大陸12城市參展南投燈會　遊客拍照打卡

遊客觀賞大陸花燈。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月16日電（記者 方敬為）南投縣政府“2024南投燈會”，春節期間熱鬧展開，今年燈會除了有氣勢磅礡、高達14米的龍鳳盤山主燈，也續設大陸燈區，擴大邀請大陸友好城市參展，從去年9市擴大為12市，縣府並將大陸燈區設置在主燈旁，吸引不少遊客參觀，平日上午也有人拍照打卡，對大陸城市特色很感興趣。



南投燈會是縣政府每年強打的3大活動之一，今年於2月3日至2月25日舉行23天，春節假期就累積百萬參觀人次，相當熱門，今年場地仍在南投縣會展中心，並朝更多動態、科技互動的方式呈現。



2024南投燈會推出五大主題、11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等豐富內容，打造適合全齡共賞的燈區體驗。特色燈區當中包括大陸燈區，由於南投和浙江有著十幾年的交流基礎，今年邀請溫州、紹興、江山、杭州、寧波、永康、舟山、台州、麗水、嘉興、湖州、富陽等友好城市參展，擺設各市特色花燈，透過花燈交流進行城市宣傳。



大陸城市花燈除了呈現龍年元素之外，也展現各自人文、名勝、風景等意象，透過花燈讓觀賞遊客認識城市風情，吸引不少遊客駐足端詳、拍照打卡，促成另類的兩岸交流。

