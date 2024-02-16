中評社北京2月16日電／據新華社報導，紐約股市三大股指15日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲348.85點，收於38773.12點，漲幅為0.91%；標準普爾500種股票指數上漲29.11點，收於5029.73點，漲幅為0.58%；納斯達克綜合指數上漲47.03點，收於15906.17點，漲幅為0.30%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。能源板塊和房地產板塊分別以2.48%和2.36%的漲幅領漲，科技板塊下跌0.44%。



（來源：新華網）