珠海台商葉飛呈：賴清德讓兩岸關係尷尬很多

珠海台商協會榮譽會長葉飛呈接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）海基會“2024大陸台商春節聯誼活動”16日上午在台北市圓山大飯店舉行。與會的珠海台商協會榮譽會長葉飛呈受訪，重批賴清德曾自稱是務實的“台獨”工作者，讓如今兩岸的關係尷尬很多，希望別再用這種語言起不必要的爭執。



葉飛呈，彰化人，美國菲立普大學榮譽博士，歷任珠海台商協會長、珠海仲裁委員會仲裁員、珠海市海外聯誼會榮譽會長、珠海地球膠黏科技公司董事長等。



葉飛呈接受媒體聯訪表示，大家都很關心兩岸關係，如今的政府比過去馬英九執政時期尷尬很多，馬政府時期存在九二共識，陳水扁、蔡英文時期當然也應存在，但這三位卻對九二共識有不一樣的見解，而馬政府時代兩岸交往溝通出現非常的盛況，但這些年蔡英文執政，九二共識卻完全走樣。



葉飛呈直言，兩岸都要思考這問題，他到大陸投資超過20年，大陸已不一樣了，但兩岸如今卻都沒有交流，政府禁止旅行社組團赴陸旅遊是非常不明智，必須要交流才對。台商在大陸擁有技術、人才、資源去投資，即便虧本，也有賺錢，大陸是投資的好地方，不能沒交流。



葉飛呈說，若連民間的交流都受限，那兩岸整個交流的氛圍就會斷掉，以前台商是有份量的，現在卻不一定。為了台灣人與同胞，最後要幫忙也還是會找台商協會，呼籲台灣的執政黨，雖然大選結束了，但仍希望保持兩岸交流，要樂觀看待，有情感才有活動、金流、人流等。



對於近期發生大陸船員2死、台灣官方禁觀光團赴陸等議題，葉飛呈表示，兩岸若能夠開放來往，可彼此看到進步，台灣也可看到大陸的發展，兩岸交流是不可切割。“中華民國憲法”是一中，兩岸是台灣地區與大陸地區，但賴清德過去自稱是務實的“台獨”工作者，這點讓現在的兩岸關係很尷尬。



“希望賴清德別在用‘台獨′語言，讓兩岸起不必要爭執！”葉飛呈說，台商都非常期盼兩岸交流，所以才回來參加這場活動。至於媒體問的大陸經濟不好，是現在的世界經濟都不是很好，大陸經濟仍名列全球前茅，大陸的高鐵等交通建設都很好。



