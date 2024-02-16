蔡英文：持續尋求兩岸對話可能　盼恢復交流

蔡英文致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）海基會“2024大陸台商春節活動”16日在台北圓山大飯店舉辦，蔡英文致詞表示，維護區域跟台灣和平穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全民期待，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。



這也是蔡英文任內最後一次出席台商春節聯誼。針對最近一波未平，一波再起的兩岸紛擾，蔡英文指出，在面對地緣政治的起伏，以及相關的經濟變數，我們始終秉持著“不挑釁，不冒進”的立場，以沉著、穩定的態度，向國際社會證明台灣是可靠的合作夥伴。



2024大陸台商春節聯誼活動現場，政商要角雲集，包括蔡英文、“總統府”秘書長林佳龍、“經濟部長”王美花、陸委會主委邱太三，海基會董事長李大維。還有工業總會理事長苗豐強、金仁寶集團董事長許勝雄、遠東集團董事長徐旭東、商業總會理事長許舒博、台企聯榮譽理事長張文潭、世界台灣商會聯合總會長李天柒、三三企業交流會理事長林伯豐、台新金控董事長吳東亮等。另外也有陸委會副主委梁文傑、“衛生福利部次長”王必勝、退輔會副主委李文忠、台北故宮副院長黃永泰、對外貿易發展協會董事長黃志芳、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、海基會副董事長邱垂正等。



蔡英文說，她知道大家都很關心兩岸的發展，維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體“國人”的期待。我們一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界。在對等尊嚴的前提下，我們從未停下腳步，持續地尋求兩岸對話的可能。希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。



有關經濟，蔡英文表示，5年多來政府推動的“投資台灣三大方案”為台灣迎來可觀的投資及資金回流，她要邀請台商好朋友利用機會在台尋找發展契機，政府也會協助台商展開國際市場的布局。她也強調，政府致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界。在對等尊嚴的前提下，持續尋求兩岸對話的可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

