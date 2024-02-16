全社會跨區域人員流動量累計約45億人次

中評社北京2月16日電／據人民日報報導，2月14日是2024年春運第二十天，春運已過半。來自綜合運輸春運工作專班數據顯示：截至2月14日（正月初五），春運前20天全社會跨區域人員流動量累計約45億人次，同口徑相比，較2023年同期增長14%，比2019年同期增長11%。



與往年相比，今年春運前半段客流運行主要呈現以下特點：



春節假期，群眾自駕出行大幅增加，出行量屢創新高。中長距離探親訪友和旅遊出行需求旺盛。特別是從2月11日（正月初二）開始，多地高速公路、普通國省道、高鐵站客流量大幅上漲，高速公路及普通國省道小客車出行量屢創歷史同期新高。旅遊出行量顯著增長。今年春節假期，長途、短途旅遊出行均出現增長趨勢；“南北居民互換過年”趨勢顯現，“北上看雪”和“南下避寒”貫穿整個春節假期。同時，“反向春運”探親流明顯增多，部分老年人選擇前往子女工作地團聚，來源地主要有四川、河北、湖北、湖南等，目的地則主要為北京、西安、天津、成都、長沙等一、二線中心城市。



交通運輸部有關負責人介紹，目前已進入春節假期返程最關鍵階段，預計全社會跨區域人員流動量將持續高位運行，並於2月17日（正月初八）出現春運期間客流最高峰。各級交通運輸部門將切實加大春運安全生產工作力度，全力做好返程客流服務保障。



記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉：2月14日全國鐵路發送旅客1424.5萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。1月26日至2月14日，春運前20天全國鐵路累計發送旅客2.3億人次，運輸安全平穩有序。2月15日（正月初六），客流持續向上攀升，全國鐵路預計發送旅客1520萬人次，安排加開旅客列車1284列。



（來源：人民日報）