台商簡廷在：兩岸同根源　經濟發展不能分割

澳門台商聯誼會長簡廷在。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）海基會“2024大陸台商春節聯誼活動”16日在台北市圓山大飯店舉行。與會的澳門台商聯誼會長簡廷在表示，兩岸同根同源，不管環境如何，都不能分割彼此的經濟發展，要化解之間的緊箍咒。



簡廷在接受媒體聯訪表示，兩岸有深度的經貿與學術的交流，兩岸應邁向良性發展，搭橋比築牆重要。領導人不應有意識形態，要有智慧去解緊箍咒，錯誤的政策將影響人民深遠，政府應幫助社會經濟發展，讓緊箍咒愈來愈鬆。



被問到賴清德執政，是否會擔心有礙兩岸關係？簡廷在強調，兩岸同根同源，他期許不管環境如何、變遷或趨勢如何，都應加緊往良性去發展，兩岸經濟發展是不能分割的。



簡廷在也說，全球受疫情環境變遷影響，但大陸過去因人口密集，有製造業的優勢，可發展開發、帶動兩岸發展。疫情導致成本上揚，不過還是有很多台商努力去推動升級轉型、數位經濟、科技智慧等，台商對大陸市場仍有未來性，可創造華人的競爭影響力。



南昌台商協會榮譽會長王恩國則說，兩岸分治數十年，蔡英文、賴清德都說不會推動“台獨”，但他建議民進黨別用言語去刺激大陸，這樣對兩岸關係化解僵局才有幫助。兩岸核心問題在於中美，中美關係好，兩岸就不會太差，但中美對抗，台灣自然向美國傾斜。



王恩國說，兩岸有共同語言、文化、風俗習慣，深植台灣民眾內心，不會被外力影響。最近他看到有些視頻說東方即將出現聖人，期許未來能帶來美好的世界，兩岸往好的方向走。