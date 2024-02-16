上海口岸進出口連續三年超10萬億元

中評社北京2月16日電／據新華社報導，來自上海口岸監管和商務主管部門的統計顯示，從2021年到2023年，上海口岸進出口連續三年超10萬億元人民幣，分別達10.09萬億元、10.4萬億元、10.66萬億元。



在2023年上海口岸10.66萬億元進出口中，約四成來自上海市企業，其餘為國內其他省區市企業的進出口。目前，上海口岸占全球貿易的比重已達3.6%左右，上海作為“全球最大貿易口岸城市”的地位不斷鞏固。



2023年，上海浦東國際機場進出境快件達4.84億件，比上一年增長1.45倍，平均每天進出境快件超過132萬件。



上海外高橋港區海通國際汽車碼頭是中國最大的汽車滾裝出口碼頭。2023年，這裡出口汽車102.5萬輛，創歷史新高，汽車出口連續兩年突破百萬輛。全年共停靠830艘次外貿滾裝輪，平均每天將2800多輛中國製造的汽車運往世界各地。



2024年新年伊始，15.8噸西班牙柿子在上海洋山口岸完成通關手續發往國內水果賣場。這是2023年4月中國與西班牙簽訂相關議定書以來，首批獲准進入中國市場的西班牙柿子。2023年，上海口岸水果進口量占全國總量的四分之一，貨值達26.76億美元，比上一年增長21.8%。伊朗柑橘、厄瓜多爾火龍果等新獲得准入資格的水果紛紛選擇從上海首次進入中國市場。



大量的數據、繁忙的節奏，已成為浦東國際機場、洋山港、外高橋港等上海主要空運和海運口岸的日常寫照。它們與上海其他特色鮮明的港口碼頭以及海關特殊監管區一起，共同推動上海口岸進出口連續三年超10萬億元，對外貿易不斷走向高質量和可持續發展。



羅涇是上海長江之濱的一個散雜貨碼頭，其業務重點是紙漿、鋼材、重大件及成套設備以及各類車輛的裝卸。2023年，羅涇碼頭向相關共建“一帶一路”國家出口了140萬噸非集裝箱貨物。2024年1月，這裡接連向贊比亞出口醫療項目貨物，向土耳其出口冷軋不銹鋼板，向沙特阿拉伯出口雙層集裝箱平車和磷酸鹽漏鬥車，向埃塞俄比亞出口用於交通項目的振動篩，在共建“一帶一路”事業中扮演著不可或缺的角色。

